В Казань прибыл министр экономики Малайзии Мохда Рафизи бин Рамли для участия в саммите БРИКС

В Казань сегодня прибыл министр экономики Малайзии Мохда Рафизи бин Рамли. Его встретил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Напомним, что Малайзия выразила желание присоединиться к БРИКС и подала соответствующую заявку. Ожидалось, что на саммите в Казани вопрос о вступлении Малайзии в БРИКС поднимет министр иностранных дел страны Анвар Ибрагим. В конце июля Сергей Лавров, глава МИД России, обсуждал с ним эту возможность. Однако по неизвестным причинам Анвар Ибрагим не смог прибыть на саммит и его заменил министр экономики Малайзии.

Также вчера посол Малайзии Чеонг Лун Лаи посетил научно-промышленную выставку «Сделано в Татарстане», представленную на площадке Госсовета. Его встретил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Напомним, что сегодня стартовал второй день саммита БРИКС. У Владимира Путина запланированы встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. С президентом Боливии глава России встретится в заключительный день саммита, 24 октября.

Анастасия Фартыгина