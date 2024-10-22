Посол Малайзии Чеонг Лун Лаи посетил выставку «Сделано в Татарстане»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня Посол Малайзии Чеонг Лун Лаи посетил научно-промышленную выставку «Сделано в Татарстане», представленную на площадке Госсовета. Его встретил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.



Выставка продукции и техники татарстанских предприятий проходит в Казани с 20 по 25 октября в рамках XVI саммита БРИКС.

Татарстан сотрудничает с 79 странами-инвесторами и 123 странами — торговыми партнерами. Объем инвестиций достигает 1,2 трлн рублей в год, а доля промышленности в ВРП составляет 45,8%. Республиканские предприятия производят 41,9% российского каучука, 60,6% грузовых шин, 100% поликарбоната и 25,8% полиэтилена.



— Очень впечатлен выставкой, спасибо за ваше гостеприимство, — подчеркнул Чеонг Лун Лаи.

Напомним, помимо Малайзии выставку посетили члены делегации Федеративной Демократической Республики. Отдельно они уделили внимание сельскому хозяйству, поскольку оно составляет 35% экономики Эфиопии. Татарстан, будучи лидером в России по производству зерна, сахарной свеклы и молока, интересен для коллег.



Дарья Пузикова