Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прилетел в Казань для участия в XVI саммите БРИКС. Накануне в столицу Татарстана прибыла вице-президент страны Делси Родригес.
В начале сентября этого года председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария заявляла о том, что возможный визит президента Мадуро в Казань на саммит БРИКС может иметь большое значение для официального Каракаса.
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