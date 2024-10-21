Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Казань

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Казань. Визит Родригес в Казань происходит на фоне активного продвижения Венесуэлы в БРИКС. В августе президент страны Николас Мадуро официально сообщил о заявке на вступление в организацию, а МИД направило соответствующий запрос.



19 октября в Венесуэле прошел форум «БРИКС: Строящийся многополярный мир», где руководство страны еще раз подтвердило свое намерение к интеграции в объединение.



Напомним, что возможный визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Казань на саммит БРИКС может иметь большое значение для официального Каракаса. Об этом заявил председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи страны Хесус Фария.



Анастасия Фартыгина