Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Казани с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Казани с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, сообщает агентство «Синьхуа».
Во время встречи глава Китая призвал стороны задавать образец сотрудничества в рамках «Пояса и пути».
Ранее Си Цзиньпин встретился в столице Татарстана с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом.
Также в рамках встречи некоторые российские и китайские медийные организации обменялись меморандумами о сотрудничестве.
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