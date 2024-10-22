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Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Казани с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом

20:33, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Казани с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом
Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Казани с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, сообщает агентство «Синьхуа».

Во время встречи глава Китая призвал стороны задавать образец сотрудничества в рамках «Пояса и пути».

Ранее Си Цзиньпин встретился в столице Татарстана с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом.

Также в рамках встречи некоторые российские и китайские медийные организации обменялись меморандумами о сотрудничестве.

Олег Исаков

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