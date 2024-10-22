Российские и китайские вузы и медийные организации обменялись меморандумами о сотрудничестве

Фото: Галия Гарифуллина

В Казани меморандумами о сотрудничестве обменялись несколько российских и китайских организаций. Среди них — Научно-исследовательский институт Медиакорпорации Китая (CMG) и Казанский федеральный университет, Евразийское бюро Медиакорпорации Китая (CMG) и Национальный музей Республики Татарстан, CGTN (China Global Television Network) и TV BRICS.



— Мы на равных общаемся с представителями многих стран. Но прямо на рабочем уровне я могу очень четко сказать: почему именно с китайскими коллегами в организации мероприятий вопросов возникает меньше, чем с остальными. С китайскими коллегами мы понимаем друг друга с полуслова, — подчеркнул перед церемонией директор по международному сотрудничеству медиагруппы «Россия сегодня» Василий Пушков.

Он выразил уверенность, что Россия и Китай достигнут решения любых задач, которые перед собой ставят.

На мероприятии также дали торжественный запуск третьему сезону телепроекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» на русском языке.

— Мы очень горды тем, что у нас с Китаем такое плотное сотрудничество и теплые отношения. Отдельно мы горды, что у медийных организаций стран такие тесные отношения много-много лет, — добавила главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян.

Елизавета Пуншева