Владимир Путин встретил иностранных лидеров перед обедом на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин лично встретил иностранных лидеров перед неформальным обедом на проходящем в Казани саммите БРИКС.
Напомним, что именно эта процедура станет началом XVI саммита объединения. Неформальная трапеза проходит в стенах Казанской ратуши.
Несмотря на то, что официально открытия саммита еще не было, глава государства успел провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. На ней, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, стороны обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом.
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