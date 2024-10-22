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Банк России опубликовал курс валют на 23 октября

17:43, 22.10.2024
Банк России опубликовал курс валют на 23 октября
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 23 октября. По отношению к некоторым денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар прибавил в цене на 0,5 рубля, цена евро также поднялась — на 0,46 рубля, юань также несколько подорожал — на 0,07 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 13,55 рубля;
  • доллар — 96,59 рубля;
  • евро — 104,87 рубля.
Олег Исаков

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