Банк России опубликовал курс валют на 23 октября
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 23 октября. По отношению к некоторым денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар прибавил в цене на 0,5 рубля, цена евро также поднялась — на 0,46 рубля, юань также несколько подорожал — на 0,07 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,55 рубля;
- доллар — 96,59 рубля;
- евро — 104,87 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.