Новости

21:47 МСК Все новости
Новости раздела

Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

17:25, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Фото: Галия Гарифуллина

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Незадолго до него в столицу Татарстана прилетел вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Уже завтра у президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана состоится двусторонняя встреча.

В данный момент глава российского государства находится на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Татарстан

Новости партнеров

Читайте также