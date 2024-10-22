Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: Галия Гарифуллина

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Незадолго до него в столицу Татарстана прилетел вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Уже завтра у президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана состоится двусторонняя встреча.

В данный момент глава российского государства находится на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.