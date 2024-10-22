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Вице-премьер Сербии Александр Вулин прибыл в Казань

16:18, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Вице-премьер Сербии Александр Вулин прибыл в Казань
Фото: Кирилл Зыков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Вице-премьер Сербии Александр Вулин прибыл в Казань на саммит БРИКС.

В рамках саммита, который пройдет с 22 по 24 октября, лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая, а также Южной Африки — обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее сообщали о том, что президент Сербии Александр Вучич не сможет приехать в столицу Татарстана на XVI саммит БРИКС из-за давно запланированных мероприятий. Вместо себя он направил делегацию из четырех министров. В ее состав вошли вице-премьер Александр Вулин, министр обороны Братислав Гашич, министр экономики Адрияна Месарович и министр по делам экономического сотрудничества Ненад Попович.

Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Напомним, что сегодня Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьером Индии Нарендрой Моди, лидером ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

Дарья Пузикова

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