Товарооборот между Китаем и Россией вырос на 4%

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Казани в рамках саммита БРИКС. Путин тепло приветствовал Си Цзиньпина в столице Татарстана, назвав ее самобытным, интересным и быстроразвивающимся регионом.

Он также отметил рост товарооборота между Россией и Китаем на 4%, превысив $3 млрд.



Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил исторические связи между двумя странами, напомнив, что 400 лет назад через Казань проходил Великий чайный путь, по которому чай везли в Россию.

Обе стороны подтвердили приверженность духу взаимодействия и дружбы между Россией и Китаем.

Во встрече также принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Взаимодействие между Китаем и республикой осуществляется на разных уровнях: подписано 8 соглашений с китайскими провинциями, Татарстан активно участвует в работе Совета сотрудничества «Волга — Янцзы». В Казани действует Генеральное консульство Китая, а в Пекине — торгово-экономическое представительство Татарстана.

Одним из самых масштабных совместных проектов является реализация проекта компании «Хайер». Она построила 5 заводов в республике, что свидетельствует о масштабах сотрудничества.

Ряд крупных предприятий Татарстана также активно сотрудничает с КНР, а в Казани обучается более 2 тыс. китайских студентов.

В сентябре этого года открылось прямое авиасообщение между Казанью и Шанхаем, что значительно упростит деловые и культурные связи между двумя регионами.

Рената Валеева