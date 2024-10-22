В пресс-службе «Рубина» опровергли слухи об отставке тренера Рахимова

Фото: Динар Фатыхов

В пресс-службе «Рубина» заявили об отсутствии на сегодня планов увольнять Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. В клубе с пониманием отнеслись к появлению различных слухов относительно тренера.

Ранее журналист-инсайдер Андрей Панков сообщил о переговорах «Рубина» с экс-рулевым ЦСКА Владимиром Федотовым.

— Последние результаты «Рубина» создают почву для негативных слухов и публикаций, но руководство клуба доверяет Рахимову. Неудачные периоды — это часть футбола и спорта. Рашид Маматкулович уже не раз доказывал, что его команды умеют переламывать подобные ситуации и добиваться результата. Надеемся, что в следующих играх «Рубин» это продемонстрирует. На сегодня никаких кадровых изменений не планируется, — сказали в пресс‑службе клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным источников, Рахимов близок к увольнению из «Рубина» в связи с неудовлетворительными результатами. В последних восьми матчах в чемпионате и Кубке России команда одержала лишь одну победу. Сообщалось, что главным претендентом на место Рахимова является Владимир Федотов.



Следующий матч «Рубин» проведет 23 октября в Самаре с «Акроном» в рамках Кубка России. В чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) казанцы сыграют 27 октября в гостях с «Оренбургом».

Зульфат Шафигуллин