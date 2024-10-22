Эксперт назвал имя следующего тренера «Рубина» в случае отставки Рахимова

Фото: Динар Фатыхов

Рашид Рахимов может быть уволен с поста главного тренера «Рубина» в ближайшее время. Об этом сообщил журналист-инсайдер Андрей Панков. По словам эксперта, новым тренером «Рубина» должен стать Владимир Федотов, ранее работавший в ЦСКА.

— В казанском клубе зреет отставка. Рашида Рахимова хотят «слить» уже давно, но он всегда вывозил результатами, а сейчас у них за два месяца одна победа. Тренер уже определен. Если уволят Рахимова, назначат Владимира Федотова, это сто процентов. Там переговоры уже идут, — сказал Панков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» занимает седьмое место в таблице РПЛ после 12 сыгранных туров. Команда Рахимова проиграла ранее в домашнем матче московскому «Динамо» со счетом 0:4. С конца августа казанцы выиграли всего одну из восьми игр в чемпионате и Кубке России.



Следующий матч «Рубин» проведет 23 октября в Самаре с «Акроном» в рамках Кубка страны.

Рахимов работает в казанском клубе с весны 2023 года. Вместе с «Рубином» тренер выиграл Первую лигу и вернулся в РПЛ спустя год после вылета. В минувшем сезоне казанцы под руководством Рахимова заняли восьмое место в чемпионате.

Владимир Федотов остается без работы после увольнения из ЦСКА. С армейским клубом тренер выиграл Кубок России и завоевал серебряные медали Премьер-лиги.

Зульфат Шафигуллин