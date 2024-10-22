Президент Мавритании Мохамед ульд Газуани прибыл в Казань

Президент Мавритании Мохамед ульд Газуани прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, подтвердил корреспондент «Реального времени».



В рамках саммита, который пройдет с 22 по 24 октября, лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая, а также Южной Африки — обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.



Напомним, что сегодня Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьером Индии Нарендрой Моди, лидером ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.



Дарья Пузикова