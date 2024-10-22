Министр промышленности и торговли Антон Алиханов: «Татарстан — опорный промышленный регион России»

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил: «Татарстан — опорный промышленный регион России, где сосредоточено много предприятий, имеющих большой экспортный потенциал». Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

Алиханов осмотрел выставку продукции татарстанских предприятий, организованную на площадке Госсовета, и поделился планами поддержки крупных промышленных компаний.

— Мы с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым обсуждали возможности дополнения и внесения изменений в нормативную базу Министерства промышленности и торговли России, все предложения взяты в работу, надеемся, что они помогут республике и другим регионам развивать промышленность, — рассказал Алиханов.

Напомним, вчера советник президента Узбекистана Илхом Шокиров посетил научно-промышленную выставку продукции татарстанских предприятий в Госсовете. Гостю из Узбекистана представили экономический, промышленный, инновационный и технологический потенциал Татарстана.

Дарья Пузикова