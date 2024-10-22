Си Цзиньпин о подготовке к встрече БРИКС: «Очень хорошая работа в подготовке саммита в Казани»

Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил подготовку к саммиту БРИКС в Казани.



— Очень хорошая работа в подготовке саммита в Казани, — заявил он главе Татарстана Рустаму Минниханову, встретившему его у трапа самолета в международном аэропорту Казани.

В этом году Россия председательствует в объединении БРИКС, которое в 2023 году пополнилось новыми членами — Египтом, Эфиопией, Ираном, ОАЭ и Саудовской Аравией. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В течение трех следующих дней глава государства проведет как минимум 14 двусторонних встреч с деловыми партнерами объединения.

Известно, что уже сегодня Путин откроет саммит дружеским обедом в Казанской ратуше. Также у него в планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьером Индии Нарендрой Моди, лидером ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

Анастасия Фартыгина