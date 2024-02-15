«В перспективе в направлении Казани»: Владимир Путин — о строительстве железнодорожной ВСМ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Во время совещания глава государства напомнил, что Казань включат в проект по созданию сетей высокоскоростных железных дорог.



— Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало. В перспективе — организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии — Минска. Вполне естественная, реализуемая программа, — передает слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Как подчеркнул глава государства, его белорусский коллега Александр Лукашенко тоже поддерживает этот вопрос.

В августе 2023 года Владимир Путин заявил, что страна подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, а также назвал еще ряд направлений, в том числе из столицы России в столицу Татарстана. В июне этого года в РЖД уже озвучивали планы по строительству ВСМ Москва — Казань.

Строительство сети высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург оценили в 4 трлн рублей. Всего построить в России намерены четыре ВСМ на общую сумму около 10,8 трлн рублей.

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Айрат Назипов