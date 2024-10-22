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Премьер-министр Индии Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

10:37, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Премьер-министр Индии Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

В рамках саммита, который пройдет с 22 по 24 октября, лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — обсудят актуальные вопросы международной повестки.

Напомним, что сегодня Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьером Индии Нарендрой Моди, лидером ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

Анастасия Фартыгина

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