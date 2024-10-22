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Дмитрий Песков: Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

10:13, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Дмитрий Песков: Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Фото: Валерий Шарифулин/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин уже находится в Казани, где в ближайшие дни пройдет саммит стран БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В течение трех следующих дней глава государства проведет как минимум 14 двусторонних встреч с деловыми партнерами объединения.

Известно, что уже сегодня Путин откроет саммит дружеским обедом в Казанской ратуше. Также у него в планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьером Индии Нарендрой Моди, лидером ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

Анастасия Фартыгина

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