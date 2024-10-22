Дмитрий Песков: Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин уже находится в Казани, где в ближайшие дни пройдет саммит стран БРИКС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В течение трех следующих дней глава государства проведет как минимум 14 двусторонних встреч с деловыми партнерами объединения.
Известно, что уже сегодня Путин откроет саммит дружеским обедом в Казанской ратуше. Также у него в планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьером Индии Нарендрой Моди, лидером ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
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