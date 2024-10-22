МВД России: подозреваемых в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии задержали

Фото: Максим Платонов

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Московской области задержали исполнителя и заказчика покушения на убийство экс-зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства в России Ирина Волк.



По данным следствия, покушение было совершено вечером 10 октября в деревне Лапино. Неизвестный выстрелил в Алихаджиева четыре раза, после чего скрылся. Экс-чиновника доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Оба подозреваемых доставлены в следственные органы.

Напомним, что в 2024 году следователи и криминалисты СК России раскрыли более 4,1 тыс. преступлений прошлых лет, что на 5% больше, чем в прошлом году.



Анастасия Фартыгина