СК России раскрыл более 4,1 тыс. преступлений прошлых лет

В 2024 году следователи и криминалисты СК России раскрыли более 4,1 тыс. преступлений прошлых лет, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что с момента основания СК было раскрыто всего 102 тысячи преступлений с истекшим сроком давности. Более 70% из них — это тяжкие и особо тяжкие. Бастрыкин подчеркнул, что современные технологии играют ключевую роль в расследовании преступлений, совершенных несколько лет назад.

Напомним, в Татарстане за первые восемь месяцев текущего года стало меньше преступлений, совершенных на улицах. Начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами власти МВД по республике Евгений Прытков сказал, что раскрывают не все преступления, но тяжкие, резонансные, убийства — в большей части.



Дарья Пузикова