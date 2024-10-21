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Владимир Путин прибудет в Казань сегодня вечером для участия в саммите БРИКС

11:59, 21.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Владимир Путин прибудет в Казань сегодня вечером для участия в саммите БРИКС
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетит Казань в понедельник вечером, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, «в конце дня президент переместится уже в Казань, где завтра начинается насыщенная работа в рамках саммита БРИКС».

Напомним, что у президента России Владимира Путина запланировано 17 двусторонних встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС в Казани, сообщил глава государства на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения.

— С утра до ночи каждый день чередуются многосторонние форматы и двусторонние форматы... Это предстоит в течение следующих трех-четырех дней, — сказал Песков.

Анастасия Фартыгина

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