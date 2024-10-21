Президент Сербии Александр Вучич не сможет приехать на саммит БРИКС в Казани
Президент Сербии Александр Вучич не сможет приехать на саммит БРИКС в Казани из-за давно запланированных мероприятий.
Помимо него, по разным причинам в столицу Татарстана не приедут президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и глава Бразилии Лула да Силва.
Как сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, Бермудес останется на Кубе из-за энергетического кризиса в стране, а Лула да Силва — по медицинским показаниям. Вместо него в Казань сегодня утром прилетела его правая рука — глава Нового банка развития Дилма Роуссефф.
Ушаков также рассказал о как минимум 14 запланированных встречах Владимира Путина в рамках саммита БРИКС.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.