Президент Сербии Александр Вучич не сможет приехать на саммит БРИКС в Казани

Президент Сербии Александр Вучич не сможет приехать на саммит БРИКС в Казани из-за давно запланированных мероприятий.

Помимо него, по разным причинам в столицу Татарстана не приедут президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и глава Бразилии Лула да Силва.

Как сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, Бермудес останется на Кубе из-за энергетического кризиса в стране, а Лула да Силва — по медицинским показаниям. Вместо него в Казань сегодня утром прилетела его правая рука — глава Нового банка развития Дилма Роуссефф.



Ушаков также рассказал о как минимум 14 запланированных встречах Владимира Путина в рамках саммита БРИКС.

Олег Исаков