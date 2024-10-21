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Президент Сербии Александр Вучич не сможет приехать на саммит БРИКС в Казани

18:52, 21.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Президент Сербии Александр Вучич не сможет приехать на саммит БРИКС в Казани
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич не сможет приехать на саммит БРИКС в Казани из-за давно запланированных мероприятий.

Помимо него, по разным причинам в столицу Татарстана не приедут президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и глава Бразилии Лула да Силва.

Как сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, Бермудес останется на Кубе из-за энергетического кризиса в стране, а Лула да Силва — по медицинским показаниям. Вместо него в Казань сегодня утром прилетела его правая рука — глава Нового банка развития Дилма Роуссефф.

Ушаков также рассказал о как минимум 14 запланированных встречах Владимира Путина в рамках саммита БРИКС.

Олег Исаков

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