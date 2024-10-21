Кремль опубликовал подробности предстоящего саммита БРИКС в Казани
Расширение БРИКС за счет введения категории «государств-партнеров» и 40 стран в формате БРИКС+ / «аутрич»
С 22 по 24 октября в Казани лидеры стран БРИКС обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки, включая политику и безопасность, экономику и финансы, культурно-гуманитарные контакты, сообщили в Кремле.
Особое внимание будет уделено возможности расширения БРИКС за счет введения категории «государств-партнеров». Также будет заслушана информация от председателей Нового банка развития, Делового совета, Механизма межбанковского сотрудничества и Женского делового альянса. В завершение саммита будет принята Казанская декларация.
24 октября пройдет заседание в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», в котором примут участие представители почти 40 стран. В их числе — лидеры стран СНГ, делегации многих государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций
Итоги саммита суммируют в Казанской декларации саммита.
В рамках этого заседания планируется обсудить актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и взаимодействие БРИКС и Глобального Юга в интересах устойчивого развития.
Владимир Путин проведет двухсторонние встречи практически со всеми лидерами стран, которые приедут в Казань
Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите. Он прибудет в город сегодня вечером.
Сам Владимир Путин говорил, что проведет 17 встреч с лидерами стран.
— С утра до ночи каждый день чередуются многосторонние форматы и двусторонние форматы... Это предстоит в течение следующих трех-четырех дней, — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков про его график.
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