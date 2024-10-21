Кремль опубликовал подробности предстоящего саммита БРИКС в Казани

Фото: Мария Зверева

Расширение БРИКС за счет введения категории «государств-партнеров» и 40 стран в формате БРИКС+ / «аутрич»



С 22 по 24 октября в Казани лидеры стран БРИКС обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки, включая политику и безопасность, экономику и финансы, культурно-гуманитарные контакты, сообщили в Кремле.



Особое внимание будет уделено возможности расширения БРИКС за счет введения категории «государств-партнеров». Также будет заслушана информация от председателей Нового банка развития, Делового совета, Механизма межбанковского сотрудничества и Женского делового альянса. В завершение саммита будет принята Казанская декларация.

24 октября пройдет заседание в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», в котором примут участие представители почти 40 стран. В их числе — лидеры стран СНГ, делегации многих государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Итоги саммита суммируют в Казанской декларации саммита.

В рамках этого заседания планируется обсудить актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и взаимодействие БРИКС и Глобального Юга в интересах устойчивого развития.

Владимир Путин проведет двухсторонние встречи практически со всеми лидерами стран, которые приедут в Казань

Президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите. Он прибудет в город сегодня вечером.

Сам Владимир Путин говорил, что проведет 17 встреч с лидерами стран.

— С утра до ночи каждый день чередуются многосторонние форматы и двусторонние форматы... Это предстоит в течение следующих трех-четырех дней, — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков про его график.

Рената Валеева