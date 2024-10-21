Депутаты предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы от этой фракции Яна Лантратова предложили разрешить многодетным семьям тратить 450 тыс. рублей из средств материнского капитала на погашение автокредита или покупку российского автомобиля. Об этом сообщили в «РИА Новости».
В обращении, направленном министру финансов Антону Силуанову, депутаты подчеркнули, что такая мера поддержки окажет положительное влияние на развитие человеческого капитала, повысит уровень жизни многодетных семей и может улучшить демографическую ситуацию в России.
Кроме того, авторы обращения считают, что данное предложение станет значительной поддержкой отечественной автомобильной отрасли и российской экономики в целом.
Напомним, что этот проект уже неоднократно обсуждали в стенах нижней палаты Федерального собрания.
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