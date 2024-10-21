С 2025 года организации и ИП на УСН будут платить НДС

Фото: Динар Фатыхов

С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН признаются плательщиками НДС. Освобождаются от этой обязанности только те, чьи доходы за 2024 год не превысят 60 млн рублей. Об этом говорится в методических рекомендациях для бизнеса на УСН, которые подготовила Федеральная налоговая служба России.

Освобождение от НДС автоматическое, без обращения в налоговую. При этом операции, когда налогоплательщик УСН является налоговым агентом НДС или должен уплатить налог при ввозе товаров, от НДС не освобождаются.

Однако если в 2024 году доходы не превысили 60 млн рублей, то с января 2025 года НДС не платится. А если в течение следующего года доход перейдет черту в 60 млн, то с первого числа следующего месяца НДС снова должен быть уплачен. Данный критерий оценивается ежегодно.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

НДС взимается с продажи товаров в России и передачи имущественных прав. Налоговая база определяется как стоимость этих товаров, а налог рассчитывается как произведение цены продажи на ставку НДС.

При УСН применяются общеустановленные ставки (20%, 10%, 0%) или специальные — 5% (доход от 60 млн до 250 млн рублей) и 7% (доход от 250 млн до 450 млн рублей).

— При выборе ставки бизнесу нужно учитывать не только свои доходы, но и то, какие операции он чаще всего проводит. В некоторых случаях уплата НДС по ставке 20% и возможность принимать к вычету «входной» НДС может быть выгоднее, чем ставка 5% или 7%, но без вычета, — говорится в сообщении ФНС.

Напомним, Минфин России предложил обязать маркетплейсы платить НДС со всех реализуемых в стране импортных товаров. Взимать налог и перечислять в ФНС должны будут сами площадки электронной торговли.



Дарья Пузикова