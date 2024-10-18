Новости общества

21:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россельхознадзор России запретил ввоз цветов из Казахстана

19:25, 18.10.2024
Россельхознадзор России запретил ввоз цветов из Казахстана
Фото: Реальное время

Россельхознадзор с 21 октября вводит временные ограничения на ввоз срезанных цветов из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины выявили следующие:

  • риск распространения западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande), карантинного вредителя для ЕАЭС;
  • многочисленные случаи (43) обнаружения вредителя в казахстанской цветочной продукции в 2023—2024 годах;
  • недостаточный контроль за безопасностью продукции в Нидерландах, Польше и Бельгии, основных поставщиках цветов в Казахстан.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также ведомство обозначило последствия:

  • потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения трипса составляет более 11,5 млрд рублей;
  • запрет распространяется на цветы, следующие в Россию с казахстанскими фитосанитарными сертификатами, выданными на продукцию из недружественных стран;
  • ограничения вводятся в целях сохранения фитосанитарного благополучия России и объемов экспорта товаров.

Напомним, что Россельхознадзор также ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перца и дынь из Казахстана.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также