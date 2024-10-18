Россельхознадзор России запретил ввоз цветов из Казахстана

Фото: Реальное время

Россельхознадзор с 21 октября вводит временные ограничения на ввоз срезанных цветов из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины выявили следующие:

риск распространения западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande), карантинного вредителя для ЕАЭС;

многочисленные случаи (43) обнаружения вредителя в казахстанской цветочной продукции в 2023—2024 годах;

недостаточный контроль за безопасностью продукции в Нидерландах, Польше и Бельгии, основных поставщиках цветов в Казахстан.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также ведомство обозначило последствия:

потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения трипса составляет более 11,5 млрд рублей;

запрет распространяется на цветы, следующие в Россию с казахстанскими фитосанитарными сертификатами, выданными на продукцию из недружественных стран;

ограничения вводятся в целях сохранения фитосанитарного благополучия России и объемов экспорта товаров.

Напомним, что Россельхознадзор также ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перца и дынь из Казахстана.



Анастасия Фартыгина