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Россия временно запретила ввоз нескольких продуктов из Казахстана

18:23, 17.10.2024
Россия временно запретила ввоз нескольких продуктов из Казахстана
Фото: Реальное время

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перца и дынь из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение принято в связи с неоднократным выявлением дынной мухи в казахстанских дынях, являющейся карантинным объектом для России.

С 17 октября 2024 года запрещен ввоз следующих продуктов:

  • пшеница (мягкая и твердая),
  • чечевица,
  • семена льна масличного,
  • томаты,
  • семена подсолнечника для посева (происхождением из третьих стран),
  • дыни свежие (происхождением из Казахстана).

Ранее Россельхознадзор обратился к казахстанскому Минсельхозу с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на экспорт указанных товаров в Россию, однако это не принесло желаемых результатов.

Напомним, что Минсельхоз России ведет работу над увеличением импорта сливочного масла из дружественных стран.

Анастасия Фартыгина

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