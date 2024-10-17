Россия временно запретила ввоз нескольких продуктов из Казахстана

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Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перца и дынь из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Решение принято в связи с неоднократным выявлением дынной мухи в казахстанских дынях, являющейся карантинным объектом для России.

С 17 октября 2024 года запрещен ввоз следующих продуктов:

пшеница (мягкая и твердая),

чечевица,

семена льна масличного,

томаты,

семена подсолнечника для посева (происхождением из третьих стран),

дыни свежие (происхождением из Казахстана).

Ранее Россельхознадзор обратился к казахстанскому Минсельхозу с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на экспорт указанных товаров в Россию, однако это не принесло желаемых результатов.

Напомним, что Минсельхоз России ведет работу над увеличением импорта сливочного масла из дружественных стран.



Анастасия Фартыгина