Россия временно запретила ввоз нескольких продуктов из Казахстана
Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перца и дынь из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение принято в связи с неоднократным выявлением дынной мухи в казахстанских дынях, являющейся карантинным объектом для России.
С 17 октября 2024 года запрещен ввоз следующих продуктов:
- пшеница (мягкая и твердая),
- чечевица,
- семена льна масличного,
- томаты,
- семена подсолнечника для посева (происхождением из третьих стран),
- дыни свежие (происхождением из Казахстана).
Ранее Россельхознадзор обратился к казахстанскому Минсельхозу с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на экспорт указанных товаров в Россию, однако это не принесло желаемых результатов.
Напомним, что Минсельхоз России ведет работу над увеличением импорта сливочного масла из дружественных стран.
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