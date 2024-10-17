УВД Казани взялось за проверку обстоятельств драки в торговом центре

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Сотрудники Управления МВД России по г. Казани выясняют обстоятельства драки между двумя мужчинами, заснятой на видео и опубликованной в одной из социальных сетей. Инцидент произошел около входа в торговый центр города. Об этом сообщила пресс-служба казанского Управления.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех деталей случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что на этой неделе в Казани возле исправительной колонии №2 произошла стрельба, известно минимум об одном пострадавшем.

Анастасия Фартыгина