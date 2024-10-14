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В Казани возле исправительной колонии №2 произошла стрельба

14:44, 14.10.2024
В Казани возле исправительной колонии №2 произошла стрельба
Фото: Реальное время

В Казани возле исправительной колонии №2 произошла стрельба, известно минимум об одном пострадавшем.

Как сообщил источник «Реального времени», стреляли в только отбывшего наказание заключенного — его увезли в седьмую горбольницу. Нападавший задержан.

Информацию о случившемся в УФСИН и МВД пока что не прокомментировали.

Олег Исаков

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