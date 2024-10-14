В Казани возле исправительной колонии №2 произошла стрельба
В Казани возле исправительной колонии №2 произошла стрельба, известно минимум об одном пострадавшем.
Как сообщил источник «Реального времени», стреляли в только отбывшего наказание заключенного — его увезли в седьмую горбольницу. Нападавший задержан.
Информацию о случившемся в УФСИН и МВД пока что не прокомментировали.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.