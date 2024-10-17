В России появится новый федеральный проект по повышению производительности труда

Фото: Максим Платонов

Минэкономразвития анонсировало новый федеральный проект по повышению производительности труда, который станет частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщила пресс-служба министерства.

К 2030 году планируется охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и социальной сферы.

В рамках нового проекта планируется вовлечь в работу госкомпании со всей цепочкой кооперации посредством создания корпоративных центров компетенций. Также будут использованы наработанные отраслевые практики для снижения административной нагрузки на бизнес и устранения регуляторных ограничений роста производительности труда.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал предпринимателей к активному участию в процессах стыковки кадров из колледжей и вузов с потребностями своих предприятий.

— Мы переходим от точечной работы с конкретными предприятиями к отраслевым решениям, создавая центры компетенций в ключевых отраслях. Отдельное внимание будет уделено сферам, где производительность труда в последнее время росла не так быстро, — подчеркнул Максим Решетников.

Напомним, что зарплата в России продолжит расти, а дешевого труда не будет, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. По мнению замглавы, сейчас речь идет не о дефиците кадров, а о дефиците управленческих компетенций менеджеров. Зарплаты уже выросли и будут продолжать расти.



Анастасия Фартыгина