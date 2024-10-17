В Госдуме заявили, что зарплаты в России продолжат расти

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Зарплата в России продолжит расти, а дешевого труда не будет, заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Орешкина, сейчас речь идет не о дефиците кадров, а о дефиците управленческих компетенций менеджеров. Зарплаты уже выросли и будут продолжать расти.

Он также подчеркнул важность бережливого производства, которое внедряется во многих сферах. Сегодня многие предприятия активно участвуют в этом процессе. Идеология бережливого производства становится популярной.

Напомним, благодаря повышению МРОТ в 2025 году увеличатся зарплаты практически 4,2 млн работников. Кроме того, от величины МРОТ зависят некоторые пособия.



Дарья Пузикова