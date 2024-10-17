Российские экономисты представили доклад о взаимосвязи ГЧП и дедолларизации сотрудничества БРИКС

Фото: Мария Зверева

Государственно-частное партнерство (ГЧП) играет большую роль в дедолларизации экономического сотрудничества стран БРИКС. Доклад на эту тему сегодня презентовали на круглом столе в преддверии казанского саммита.

По словам авторов доклада, проекты ГЧП повышают уровень использования национальных валют внутри страны. Необходимо усилить работу по этому направлению.

— Вопрос государственно-частного партнерства сложный, даже если рассматривать отдельное государство, а когда их много (страны БРИКС), сложность повышается. Без подключения частного сектора сотрудничество стран было бы неполным. <...> Механизмы ГЧП играют важную роль в развитии международного сотрудничества и создании фундамента, на котором оно основывается, — прокомментировал проект научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Сегодня стало известно, что участники делового форума БРИКС получили макет карты платежной системы BRICS Pay. Ею можно будет воспользоваться 17 и 18 октября 2024 года для оплаты сувениров и услуг.

Елизавета Пуншева