В России появились демокарты будущей платежной системы БРИКС

Участники Делового форума БРИКС получили макет карты платежной системы BRICS Pay. Ей можно будет воспользоваться 17 и 18 октября 2024 года для оплаты сувениров и услуг. Об этом сообщило ТАСС.

Приложение системы доступно в веб-режиме через браузер и является универсальным для всех платформ. Регистрация проходит через адрес электронной почты. Для оплаты после входа используется QR.



Напомним, осенью этого года в Казани в преддверии саммита БРИКС озвучат новые предложения по развитию многополярного технологического и финансового мира, а также по определению роли России в этом процессе. О том, какими могут быть эти предложения, пишет в своей статье колумнист газеты «Реальное время» digital-экономист Равиль Ахтямов.



Дарья Пузикова