В Елабуге обнаружили три объекта культурного наследия

В Елабуге два памятника и здание признают объектами культурного наследия (ОКН). Соответствующие документы появились на сайте Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Могила поэта Керима Решидова (Жаманаклы), расположенная на мусульманском кладбище, получила статус регионального памятника. После войны он переехал в Татарстан, чтобы быть ближе к семье. С 1945 по 1965 год он возглавлял кафедру русской и зарубежной литературы Елабужского педагогического института. В последние годы собирал информацию о жизни и подвигах Ахмет-Хана Султана для произведения «Во имя жизни». Скончался в 1965 году в Елабуге, где одна из улиц города названа в его честь.

Помимо этого, бюст Надежды Дуровой, открытый в 1962 году в Александровском саду в честь 150-летия Бородинского сражения, также признан объектом культурного наследия. Местонахождение объекта — историческая часть города. Бюст был первым памятником героине Отечественной войны 1812 года и первой русской женщине-офицеру, кавалеру серебряного Георгиевского креста.

В реестр ОКН добавят и здание Пантелеймоновской богадельни, построенную купцом Иваном Стахеевым в 1860-е годы. В церковно-приходской школе обучали начальным знаниям, а в ремесленных мастерских трудились бедняки. В 1961 году здесь разместились «Инвалидный городок» и «Детский дом дефективных детей», а затем Елабужский психоневрологический интернат.

Дарья Пузикова