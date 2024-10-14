Три очка Лямкина и шатаут Билялова помогли «Ак Барсу» разгромить «Металлург»

Команда Анвара Гатиятулина прервала трехматчевую серию поражений

«Ак Барс» прервал свою серию из трех поражений подряд в чемпионате. Казанцы разгромили в гостях «Металлург», забросив пять безответных шайб в ворота соперника.

После трех поражений подряд тренерский штаб Анвара Гатиятулина вновь пошел на ротацию игровых звеньев. Вне заявки на игру с «Металлургом» неожиданно остались защитник Митчелл Миллер и форвард Егор Коршков. Изменения коснулись и очередности выхода атакующих троек. В Магнитогорске вторыми на лед выходило звено Ильи Сафонова, который «центрил» привычных по сезону Артема Галимова и Семена Терехова. В третьей тройке место досталось Кириллу Крутову, а в четвертую вернулся Егор Бабенко.

Опасными вылазками к воротам друг друга команды обменялись на 4-й минуте игры. На выпад Данила Башкирова казанцы ответили опасным броском Никиты Дыняка. Тут же мог забивать Скотт Уилсон при выходе 2 в 1, но вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отвел угрозу.

Счет был открыт после почти минутной активности первого звена казанцев в чужой зоне. Ник Петан красиво, в одно касание, оставил шайбу Никите Лямкину, который оказался точен с синей линии — 1:0 в пользу гостей.



Минуту спустя Данила Паливко махнул клюшкой по ногам соперника, оставив свою команду в меньшинстве. «Ак Барс» своим шансом успешно воспользовался. Сафонов организовал сутолоку у ворот Ильи Набокова, в результате чего вратарь «Металлурга» ногой затащил шайбу за линию — 2:0.

«Металлург» очнулся ближе к концу периода, однако опасный бросок Башкирова завершился красивым спасением Билялова за 2 секунды до перерыва. «Ак Барс» полностью смял своего соперника в стартовом отрезке игры, перебросав магнитогорцев со счетом 22:12. При этом восемь попыток забить казанцы организовали с «пятачка» Набокова.

Во втором периоде хозяева взвинтили темп игры, перехватив инициативу с первых минут. Однако ощутимого результата «сталевары» не добились, дело редко доходило до броска по воротам Билялова. Игра после перерыва стала быстрее, но количество моментов резко снизилось.



«Ак Барс» прибрал шайбу к себе лишь к середине периода. Самым активным в составе казанцев был Альберт Яруллин. Защитник гостей вначале отметился опасным броском издали, а потом запомнился выездом из-за ворот Набокова.

Команды обменялись розыгрышем большинства, в котором чуть опаснее были хоккеисты «Металлурга». Андрей Козлов чуть не дотянулся до шайбы перед пустыми воротами Билялова, а в другом моменте Данила Юров бросил в штангу.

Впрочем, как и в первом периоде, голы забивали только гости. За 03:24 казанцы увеличили отрыв в счете. Кошелев вошел в зону, оставил шайбу Семенову, а его бросок получился корявым, но точным — 3:0.

Полторы минуты спустя Галимов получил шайбу на входе в зону, проехал к воротам и катнул мимо вратаря — 4:0. Четвертый гол казанцев вынудил тренера «Металлурга» сменить вратаря, вместо Набокова появился Александр Смолин.

Уже на 30-й секунде третьего периода 2 в 1 выходил Терехов, но отправил шайбу прямо во вратаря. В ответ «Металлург» организовал масштабный навал в зоне казанцев. Правда, магнитогорцы в основном бросали из зоны вбрасывания, что не создавало особых трудностей защитникам и вратарю «Ак Барса».

Гости действовали в убаюкивающем стиле, проводя затяжные атаки. Такая тактика принесла свои плоды. Семенов сделал дубль, записав в свой актив юбилейное 300-е очко в КХЛ. В этом же голе поучаствовал Лямкин, набравший третий результативный балл за игру.

В оставшееся время главной задачей для хоккеистов «Ак Барса» было не пропустить. Команда здорово проявила себя в защите. Вратарь Тимур Билялов оформил свой первый «сухой» матч в текущем сезоне, отразив более 20 бросков соперника.

Эта победа стала уже третьей для «Ак Барса» над «Металлургом» в нынешнем чемпионате. Ранее казанцы обыграли команду Андрея Разина в Казани 2:0 и в Магнитогорске 4:3. При этом «Ак Барс» вышел в лидеры по количеству побед в очных противостояниях. Теперь в активе коллектива из Казани 38 победных игр против 37 у «Металлурга».

«Металлург» — «Ак Барс» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы:

0:1 — 07:58, Лямкин (Петан, Барабанов)

0:2 — 10:07, Сафонов (бол.)

0:3 — 36:36, Семенов (Кошелев, Лямкин)

0:4 — 37:56, Галимов (Юдин)

0:5 — 51:50, Семенов (Лямкин, Крутов)

Следующий матч «Ак Барс» проведет в гостях в Челябинске против «Трактора». Челябинская команда лидирует в Восточной конференции. Команда Анвара Гатиятулина поднялась на 5-е место в таблице Востока, обойдя «Металлург». В активе казанцев стало 18 очков, у «Магнитки» осталось 16 баллов.

Зульфат Шафигуллин