Инвестсовет Татарстана одобрил проекты на 93,7 млрд рублей

«Ядран-Строй» взялся осваивать депрессивную территорию в 100 га возле иловых полей, «Камастройинвест» — гостиницу за 7 млрд

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Инвестиционный совет Татарстана под руководством Рустама Минниханова одобрил сегодня 9 инвестпроектов на общую сумму в 93 млрд 787 млн. Так, «Фармасинтез-Кама» организует производство фармацевтических субстанций, ГК «Грузовые прицепы» — производство грузовой техники в Набережных Челнах.

ООО «Региональный экологический оператор» построит два комплекса по переработке отходов в Тукаевском и Лениногорском районах, АО «Эссен Продакшн АГ» возведет производственный комплекс в Тукаевском районе. Также в Набережных Челнах построят детский реабилитационный центр «Лучики здоровья», объем инвестиций — 245 млн рублей. В Казани одобрены к реализации и девелоперские проекты — гостиничного комплекса премиального уровня от «Камастройинвест» и проект комплексного освоения и развития территорий «Ядран-Строй». Речь о мега-парке «Большая Волга», в рамках которого собираются возвести жилую застройку, гостиницы, теннисные корты и футбольные поля, школы, детсады, речную марину.

— 2024 год был объявлен в России Годом семьи. Агентство инвестиционного развития в рамках своей работы также вносит вклад в реализацию поставленных с этим фактом задач. На прошлых инвестиционных советах в этом году были подготовлены АИРом и одобрены раисом республики, например, строительство центра детского творчества по проспекту Мира в городе Набережные Челны. Сегодня рассмотрели проект реабилитационного центра «Лучики здоровья» также в Набережных Челнах, — рассказала глава АИР Талия Минуллина. — Проект включает оказание услуг по реабилитации детей в возрасте до 15 лет, в том числе с отклонениями физиологического и психического развития, ДЦП, заболеваниями нервной системы, состояниями после инсульта, различных травм.

Луиза Игнатьева