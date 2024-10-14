Недалеко от Казанского кремля появится новая пятизвездочная гостиница за 7 млрд рублей

Фонд составит 135 номеров

Фото: Динар Фатыхов

В историческом центре Казани построят гостиничный комплекс категории «пять звезд» за 7 млрд рублей. Его инвестором выступил ООО «АМ Групп». Инвестиционный совет под председательством Рустама Минниханова одобрил выделение инвестору земельного участка без проведения торгов, а сама земля будет находиться в аренде.



Он расположится недалеко от парка «Черное озеро» и будут иметь вид на Казанский кремль. Высотность отеля ограничена градостроительными нормами из-за близости к объектам исторического наследия. Фонд — 135 номеров.

— Подготовка к международному саммиту БРИКС показала, что есть необходимость в пятизвездочных отелях, чтобы можно было размещать гостей с особым статусом и высокой платежеспособностью, — пояснил журналистам мэр Казани Ильсур Метшин после окончания заседания. — У любой «пятерки» есть четкий стандарт — он должен находиться в «треугольнике» — центр, Кремль, и таких мест почти нет.

Выбранный участок отвечает этим требованиям. Поэтому инвесторы обратились с предложением построить здесь отель премиального класса.

— Площадка сложная, но простого не бывает, требует системной работы и городских и республиканских органов власти, и федеральных, так как есть вопросы охранной зоны Кремля, инвесторы хотят профинансировать 7 млрд рублей, это нас радует, это говорит об инвестиционной привлекательности Казани, — заключил градоначальник.

В настоящее время на правом берегу Казанки строится высотный гостиничный комплекс «Крафт Групп» . Его проект одобрен инвестсоветом в апреле 2024 года.

Луиза Игнатьева