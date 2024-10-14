Тренер «Ак Барса» Ячменев: «Не забивая голов — не победить»

Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев высказался о низкой результативности команды в последних матчах в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Для нас ключевое — играть на победу в каждом матче. Не забивая голов — не победить, это важный компонент. Каждый эпизод на льду может решить исход матча, нужно быть всегда готовым, — сказал Ячменев клубной пресс-службе.

Сегодня в Магнитогорске «Ак Барс» сыграет с «Металлургом» в рамках чемпионата КХЛ. Команда Анвара Гатиятулина проиграла три последних матчах в лиге с общим счетом 4:11.

После 13 игр «Ак Барс» набрал 16 очков и идет на 6-м месте в Восточной конференции. «Металлург» имеет в своем активе столько же баллов в 16 матчах, но опережает казанцев в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Зульфат Шафигуллин