Татарстан вошел в топ-5 регионов России по скорости строительства загородного жилья

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял третье место в списке регионов России по скорости строительства загородных домов. По данным Росстата, за полгода средняя продолжительность возведения составила восемь месяцев. Об этом сообщает РБК.



Первое и второе места в списке заняли Калининградская и Нижегородская области — срок строительства достиг семи месяцев. На третьем и четвертом местах оказались Татарстан и Башкирия, там возведение занимает около восьми месяцев.

Красноярский и Приморский края, Саратовская, Пензенская, Воронежская, Ростовская, Тюменская, Тверская, Свердловская области и Москва оказались в списке отстающих.

Скорость и экономичность постройки определяет выбор технологии и материалов для строительства. Самые быстрые и дешевые — блочные и каркасные дома. Обычно их строят из дерева, блоков или СИП-панелей, объяснил руководитель ипотечных продуктов банка ДОМ.РФ Игорь Руденко.

Напомним, Казань стала одним из самых популярных городов-миллионников для переезда в России наряду с Краснодаром и Нижним Новгородом.



Дарья Пузикова