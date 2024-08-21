Казань вошла в топ-5 самых популярных городов для переезда в России

Фото: Динар Фатыхов

Казань стала одним из самых популярных городов-миллионников для переезда в России наряду с Краснодаром и Нижним Новгородом, сообщает «Газета.Ru».

Около 52% опрошенных рассматривают Казань как потенциальное место для жизни, что ставит ее на четвертое место в списке самых востребованных городов после Санкт-Петербурга (74%), Краснодара (60%) и Москвы (58%).

В целом, 40% россиян рассматривают возможность переезда в другой город, а 3% готовятся к этому прямо сейчас. При этом 45% респондентов подчеркнули важность трудоустройства при переезде.

Среди тех, кто готов к переезду, преобладают специалисты в сфере IT (31%), торговли и услуг (24%), а также офисные работники (14%).

Напомним, что осенью стоимость перелета в популярные туристические регионы России снижается, иногда на 25—39%. Казань оказалась в топе городов с наиболее доступным перелетом в сентябре.



Анастасия Фартыгина