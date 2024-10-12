«Ак Барс» всухую проиграл «Спартаку» — уже третье поражение казанцев кряду

В последний раз «Ак Барс» проигрывал «Спартаку» в Москве почти пять лет назад

Казанский «Ак Барс» в гостевом матче с московским «Спартаком» впервые в этом сезоне не смог забить сопернику. Команда Алексея Жамнова обыграла соперника со счетом 3:0. До этого «барсы» не проигрывали москвичам в гостях на протяжении 4,5 года.

После двух поражений кряду казанцы провели ротацию в составе: в заявку на матч не попали Алексей Марченко, Семен Терехов и Егор Бабенко — вместо них на лед вышли Даниил Журавлев, Артемий Князев и Кирилл Крутов. Для последнего сегодняшняя игра стала всего лишь второй с начала текущей «регулярки».

С первых же секунд казанцы пошли прессинговать «спартаковцев» и порядка трех минут не давали выйти хозяев из своей зоны. Агрессивной игрой «Ак Барс» едва не упустил контратаку звездного игрока «Спартака» Николая Голдобина — первее на шайбе оказался вратарь Амир Мифтахов.

Ближе к середине периода гостям довелось поиграть в большинстве, однако пробить створ ворот Дмитрия Николаева не удалось.

Счет в матче открылся лишь под занавес первой двадцатиминутки — Егор Филин оказался расторопнее игроков «Ак Барса» на пятаке и отправил шайбу за спину вратарю.



Первый действительно стопроцентный шанс казанцев сравнять счет появился лишь в середине игры, когда Кирилл Семенов, находясь в позиционной атаке, замкнул передачу на пустой угол. Однако форвард «Ак Барса» не попал по воротам.

К слову, Семенов сегодня проводит 178-й матч в составе казанцев без единого пропуска. По этому показателю он догнал ветерана Казани — Артема Лукоянова.

События второго периода развивались зеркально первому — уйма прессинга от «барсов», а шайба все равно не идет в сетку, чего не сказать про «Спартак».

Аналогичным образом, прямо «в раздевалку» влетела вторая — подмышку Амиру Мифтахову после броска Адама Ружички.

После столь неудачного отрезка тренерский штаб казанцев сделал вынужденные корректировки в звеньях, но и это не приносило пользы — уже третья шайба пошла в актив хозяев. Герман Рубцов «обокрал» соперника перед воротами после паса Анселя Галимова.

Своим пасом форвард «Спартака» Ансель Галимов добыл 200-е очко в матчах КХЛ.

Казанцы терпят третье поражение кряду и опустились на шестую строчку Восточной конференции КХЛ с 16 очками после 13 матчей.

После матча главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился эмоциями и сказал, что игра была крайне непростой, особенно после двух поражений подряд. По его словам, он рад от того, что в концовке встречи все сыграли сплоченно.

— Тяжеловато играть после двух поражений, но пугать нас это не должно, вы молодцы, — заявил Жамнов. — Сегодня была команда, все играли друг за друга. Постарались сыграть так, как просили. Что-то получается, что-то нет.

В свою очередь тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин сказал, что на фоне эмоциональной усталости они стали рефлекторно упрощать игру и давать сопернику больше пространства.

— В последних матчах упустили тот рисунок игры, который приносил нам успех в сентябре, — объяснил поражение тренер.

«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

18:00 — 1:0, Филин (Биттен, Вишневский),

37:34 — 2:0, Ружичка (Голдобин, Королев),

50:18 — 3:0, Рубцов (Галимов).

Следующую игру «Ак Барс» также проведет на гостевом льду. Уже послезавтра казанцы в Магнитогорске встретятся с «Металлургом». Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Олег Исаков