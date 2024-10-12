«Спартак» и «Ак Барс» сыграют в Москве в матче чемпионата КХЛ

«Ак Барс» сыграет со «Спартаком» в Москве в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

«Спартак» является одним из лидеров Западной конференции КХЛ. Команда Алексея Жамнова набрала 18 очков в 13 матчах и занимает второе место в таблице Запада. В последней игре в чемпионате «красно-белые» крупно уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:5. Это второе поражение подряд «Спартака» в домашней серии.

«Ак Барс» также не выигрывает в чемпионате две игры кряду. Команда Анвара Гатиятулина уступила в Казани «Амуру» (1:2) и была разгромлена «Сибирью» (3:6). После этих поражений казанцы откатились на пятую строчку Восточной конференции. В Москве команда начнет трехматчевую выездную серию.

В очном противостоянии «Ак Барс» идет впереди по количеству побед — 21 против 9 у «красно-белых». Разница забитых голов составляет 84:53 в пользу казанцев. В прошлом сезоне «Ак Барс» дважды обыграл «Спартак» — 4:3 Б и 3:0. В последний раз казанская команда проигрывала «спартаковцам» в Москве 4,5 года назад. 20 февраля 2020 года «барсы» уступили 3:6.

Прямая трансляция матча «Спартак» — «Ак Барс» из Москвы состоится на местном телеканале ТНВ.

Зульфат Шафигуллин