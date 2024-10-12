Защитник Марченко не попал в заявку «Ак Барса» на матч со «Спартаком»
Казанский «Ак Барс» анонсировал стартовый состав на первый выездной матч против московского «Спартака».
В заявку на игру попал Кирилл Крутов — в текущем сезоне КХЛ он провел всего одну встречу за казанскую команду. Однако сегодня не сыграет защитник Алексей Марченко.
Место в воротах сегодня займет Амир Мифтахов — он идет на втором месте в лиге по коэффициенту надежности вратарей.
В последний раз казанская команда проигрывала «спартаковцам» в Москве 4,5 года назад. В истории противостояний между клубами казанцы впереди на 12 побед — 21 против 9.
Напомним, что «Спартак» является одним из лидеров Западной конференции КХЛ. Команда Алексея Жамнова набрала 18 очков в 13 матчах и занимает второе место в таблице Запада. У «Ак Барса» дела идут несколько хуже — лишь пятая строчка Восточной конференции и 16 очков после 12 игр.
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