Новости спорта

20:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Защитник Марченко не попал в заявку «Ак Барса» на матч со «Спартаком»

13:01, 12.10.2024
Защитник Марченко не попал в заявку «Ак Барса» на матч со «Спартаком»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» анонсировал стартовый состав на первый выездной матч против московского «Спартака».

В заявку на игру попал Кирилл Крутов — в текущем сезоне КХЛ он провел всего одну встречу за казанскую команду. Однако сегодня не сыграет защитник Алексей Марченко.

Место в воротах сегодня займет Амир Мифтахов — он идет на втором месте в лиге по коэффициенту надежности вратарей.

В последний раз казанская команда проигрывала «спартаковцам» в Москве 4,5 года назад. В истории противостояний между клубами казанцы впереди на 12 побед — 21 против 9.

Напомним, что «Спартак» является одним из лидеров Западной конференции КХЛ. Команда Алексея Жамнова набрала 18 очков в 13 матчах и занимает второе место в таблице Запада. У «Ак Барса» дела идут несколько хуже — лишь пятая строчка Восточной конференции и 16 очков после 12 игр.

Олег Исаков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также