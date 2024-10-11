МИД России: посольству Японии заявлен протест из-за учений с США у границ России

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Россия выразила Японии решительный протест в связи с запланированными совместными с США военными учениями, которые пройдут в конце октября — начале ноября на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от российских границ.

В МИД сообщили, что японскому посольству в России было вынесено предупреждение о «неизбежных адекватных контрмерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета Российской Федерации», передает РИА «Новости».

Российская сторона подчеркнула неприемлемость подобных учений, которые с каждым годом расширяются и включают в себя участие нерегиональных государств — членов НАТО.

Напомним, в июле Япония и США пришли к выводу, что составят первый совместный документ по политике расширенного сдерживания, который будет включать пункт о решимости США осуществлять защиту Японии средствами, включающими ядерное оружие.



Рената Валеева