Япония и США составят первый совместный документ по политике расширенного сдерживания

Япония и США составят первый совместный документ по политике расширенного сдерживания, который будет включать пункт о решимости США осуществлять защиту Японии средствами, включающими ядерное оружие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японское издание.

В ходе встречи в Токио министры иностранных дел и обороны Японии и США обсудят возможное содержание документа. Отмечается также, что стороны придают важность составлению подобного документа на фоне якобы «усиления ядерной угрозы со стороны Китая и России».

— В частности, документ будет содержать пункт о решимости США способствовать сдерживанию в регионе вокруг Японии средствами, включая ядерное оружие. Предполагается, что в документе будут обозначены возможности, которые США могут использовать в мирное время и во время чрезвычайных обстоятельств, также будут обозначены типы ситуаций, с которыми Япония должна столкнуться, при которых США может провести ответные действия против третьих стран, а также определены направления таких ответных действий, — отмечается в источнике.

Напомним, США рассекретили данные о стратегическом ядерном оружии. По данным Федерации американских ученых, в 2024 году Соединенные Штаты Америки располагают только 3 708 ядерными боеголовками. По состоянию на сентябрь 2023 года их количество составляло 3 748 штук.

Елизавета Пуншева