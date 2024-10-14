Второй проект от СМУ-88 на Новой Портовой назвали «Минтимер»

Фото: предоставлено пресс-службой ГК "СМУ-88"

Группа компаний «СМУ-88» начала строительство нового жилого комплекса «Минтимер», который появится в Казани на территории Новой Портовой. Проект бизнес-класса будет состоять из десяти домов переменной этажности — от 6 до 23 этажей. Всего проектом предусмотрено строительство четырех очередей жилого комплекса. Сдача первой из них запланирована на III квартал 2027 года.



Архитектурная концепция жилого комплекса вдохновлена индустриальным прошлым Новой Портовой. Кирпич и металл — материалы, традиционные для промышленных объектов, дополняются в фасаде панорамным витражным остеклением, которое стало современным архитектурным трендом.

Отличительной особенностью проекта стала его технологичность. Например, во дворе появится скоростной Wi-Fi, а в лобби — вход по FACE ID или электронному пропуску, зарядки для гаджетов, умное освещение и дополнительная очистка воздуха. Впервые квартиры в проекте от СМУ-88 будут оснащены умными дверными замками.

Многофункциональный двор ЖК «Минтимер» поднят на стилобате, здесь появятся плейхабы нового поколения, воркаут-площадки с разнообразием тренажеров, приватные зоны отдыха и современный ландшафтный дизайн. Двор озеленят цветущими кустарниками и молодыми растениями, а вечером территорию преобразит архитектурно-художественная подсветка.

Оформление лобби и входных групп продолжает общую концепцию комплекса, сочетая функциональность, простоту и эстетику. Внутреннее пространство включает уютную зону отдыха с камином и библиотекой, ресепшен с консьерж-сервисом и колясочную. Для удобства владельцев домашних животных предусмотрены лапомоечные. На входе в подъезд будет работать система грязезащиты и антиобледенения.

В «Минтимер» доступна серия квартир с террасами, а значительная часть квартирографии будет с видом на акваторию Волги. Сейчас в продаже 146 квартир с панорамными окнами и потолками до 4,5 метра. Покупатели могут выбрать из 47 свободных планировок.

Для автовладельцев в проекте предусмотрен двухуровневый подземный паркинг с зарядками для электромобилей, круглосуточным видеонаблюдением, минимизацией «слепых» зон, продуманной разметкой и автоматическим доступом. Помимо паркинга, к покупке будут доступны также коммерческие и кладовые помещения.

«Минтимер» — это красивое продолжение истории СМУ-88 на территории Новой Портовой, которую начал флагманский жилой комплекс «Яналиф». Он станет частью нового облика Новой Портовой, сохранив историческую ценность района. Мы остаемся верными себе и продолжаем создавать безопасную, современную, эстетичную и технологичную среду для наших клиентов и с уважением к любимому городу», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Жилой комплекс стал вторым проектом после ЖК «Яналиф» от СМУ-88 на Новой Портовой. Напомним, это одна из крупнейших в стране территорий реновации промзон, где предусмотрено создание общественных пространств, ультрасовременных арт-пространств, торговых галерей, престижных образовательных центров. Визитной карточкой Новой Портовой станет 12-километровая прогулочная набережная. За время строительства «Яналиф» — первый жилой проект Новой Портовой — стал обладателем семи федеральных и региональных премий в области архитектуры и строительства, среди которых Urban Awards, Good Innovations, Proestate & Toby Awards и другие.

Напомним, СМУ-88 работает на рынке Татарстана с 2016 года, за это время компания ввела в эксплуатацию 10 жилых комплексов. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка, а по итогам 2023 года проекты СМУ-88 вошли в топ самых востребованных ЖК в Казани. В конце прошлого года группа компаний была признана «Надежным застройщиком России — 2023» и награждена Золотым знаком «за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Республики Татарстан». В январе этого года Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) присвоил СМУ-88 наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. Многие объекты СМУ-88 являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

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