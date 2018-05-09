Галеев Наиль Ринатович

Общая информация

Родился 21 января 1987 года в г.Казани.



Образование:



2008 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «экономика»)

2009 год — Казанский государственный финансово-экономический институт ( специальность«финансы и кредит»)

2012 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «юрист»)



Трудовая деятельность:

2005 г. — инженер договорного отдела АО «Казанская городская телефонная сеть», г.Казань

2005-2006 гг. — специалист отдела сводного планирования и финансирования расходов отрасли Министерства социальной защиты РТ, г.Казань

2007-2008 гг. — инженер электросвязи, специалист офиса продаж и обслуживания ОАО «Таттелеком», г.Казань

2009-2010 гг. — специалист I разряда оперативного контроля Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, г.Казань

2010-2012 гг. — начальник отдела экономики, заместитель руководителя Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района РТ, г.Бугульма

2012-2013 гг. — помощник прокурора Вахитовского района г.Казани

2013-2014 гг. — прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Прокуратуры Республики Татарстан

2014 г. — помощник Главы муниципального образования г.Казани по вопросам противодействия коррупции

С января 2015 г. — советник Главы муниципального образования г.Казани по вопросам противодействия коррупции

C апреля 2016 г. — начальник управления градостроительных разрешений.

Дата последнего обновления: