«Кругом одни полимеры»: промышленные туристы познакомились с ночным «Казаньоргсинтезом»

Фото: Дмитрий Печенкин

Промышленный туризм в России стремительно набирает популярность и темпы развития. По официальным прогнозам, в 2024-м около двух млн туристов посетят российские заводы, фабрики и офисы компаний — это в полтора раза больше, чем год назад. Промышленный туризм позволяет людям заглянуть за кулисы производственного процесса, узнать о технологиях и инновациях, а также познакомиться с историей и культурой промышленности определенного региона или страны.

Первые экскурсии по производствам «Казаньоргсинтеза» состоялись в 2022 году. За это время предприятие успели посетить более 4 тыс. промышленных туристов. На днях состоялась еще одна — на этот раз ночная экскурсия. И первое, что увидели туристы, — яркие огни и километры труб с высоты птичьего полета — 13-го этажа административного корпуса предприятия.

Дмитрий Печенкин

Участниками экскурсии стали казанцы самых разных профессий и возрастов. После обязательного инструктажа по технике безопасности они смогли вплотную прикоснуться к миру высоких химических технологий и таинству превращения природного газа и нефти в полимеры, узнали о том, в каких сферах и областях современной промышленности они используются, смогли подержать в руках гранулы и с удивлением узнали о том, что практически во всем, что окружает современного человека: от стройматериалов, автомобилей и самолетов до одежды, обуви, детских игрушек и упаковки продуктов, они есть.

«Промышленный туризм повышает прозрачность и открытость бизнеса. Сегодня мы узнали, что горящий факел — это гарантия безопасности. Сразу стало спокойнее и понятнее. Начинаешь больше понимать процессы предприятия», — поделилась впечатлениями участница экскурсии Ольга.

Дмитрий Печенкин

«На экскурсию «Казаньоргсинтеза» стоит сходить элементарно для развития кругозора. Это легальная возможность попасть на закрытое режимное предприятие и посмотреть, как здесь все устроено, оценить условия труда на современных заводах», — отметил еще один промышленный турист — Рамиль.

«Люди далеки от полимеров. Интересно посмотреть, пощупать, понять, как делают простые бытовые вещи. Оказалось, например, что кубики, в которые играет мой внук, получаются из маленьких прозрачных гранул, которые производятся на подобных предприятиях. Дышится на предприятии легко. «Казаньоргсинтез» заботится об экономике замкнутого цикла и бережном производстве, и это радует», — по завершении экскурсии рассказала впервые побывавшая на предприятии Татьяна.

Дмитрий Печенкин

О том, как из гранул получается конечный продукт, участникам экскурсии рассказали представители компании Danaflex. Они показали, во что превращаются полимеры СИБУРа на заводах партнеров. В том числе гибкую упаковку. То, что фантик от любимых конфет когда-то был природным газом, — это не магия. Это химия.

По завершении экскурсии гостям вручили памятные сувениры.