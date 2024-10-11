Тренер «Рубина-2» Карадениз пожаловался на менталитет молодых футболистов

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз поделился впечатлениями от работы с молодыми футболистами. По словам турецкого специалиста, молодежь плохо переносит критику в свой адрес.

— Поколение слабое ментально? Во многом соглашусь. Критику зачастую вообще не переносят. Хотя и безнадежной молодежь не назову. И уж я стараюсь прививать им дух победителей — сказал Карадениз Sport24.

Также тренер «Рубина-2» добавил, что нынешнему поколению молодых футболистов сложнее находить мотивацию из-за отсутствия еврокубков и официальных матчей сборной.

Карадениз работает главным тренером «Рубина-2» с 2023 года. Ранее он провел 10 лет в основном составе «Рубина», выступая на позиции полузащитника. В составе казанской команды Карадениз дважды выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Зульфат Шафигуллин